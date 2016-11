Nespodobno povabilo za Ines Erbus: Seksi mačka, za pof***t

Kako se začne vaše jutro?



Z dobrim zajtrkom. Takoj ko pregledam vse novosti na telefonu oziroma na družabnih omrežjih.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O potovanju na Tajsko ... To je prva stvar na mojem seznamu želja.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ta teden, ko sem gledala romantično dramo. Neverjetno je, kako me zadane, jočem kot nora.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Sem. Kdo pa ni?



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal/-a težave?



Ne še.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?



Hmm, ta je pa težka ... Mislim, da za 18. rojstni dan, ko so mi domači in prijatelji pripravili presenečenje. Mislila sem, da grem le na kosilo k starim staršem, ko sem stopila iz avta in jih zagledala, sem bila čisto šokirana in ostala brez besed ... Pa še solze so se mi ulile.



Ste kdaj dobili nespodobno povabilo in kako se je glasilo?



Oh, dnevno na družabnih omrežjih. Citiram: »Seksi mačka, za pof***t. Kdaj bi se dobila?«



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Tetovažo na zapestju.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo privoščili?



Počitnice v Turčiji.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Kje naj začnem? Ker bi imela povsod prost vstop in mi ne bi bilo treba čakati v vrsti, bi zagotovo obiskala najbolj nore zabaviščne parke, saj obožujem adrenalin. Nakupovanje in hrana v trgovinah bi bila končno zastonj. Na koncu dneva pa bi izvajala potegavščine pri prijateljih in umirala od smeha. Naslednji dan bi jim pokazala posnetke njihovih izrazov. To bi bilo neprecenljivo.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



'Beatboxati'.



Katera je bila najsmešnejša situacija, ki se vam je zgodila?



Ko sem bila v Parizu, je neki turist tekel za mano in vpil, ker je mislil, da sem Lady Gaga. Meni ni bilo nič jasno, on pa je kar vztrajal. Na koncu sva naredila še selfi. Deset minut življenja sem bila torej Lady Gaga.



Kako se zaključi vaš dan?



Kot se začne, z dobro hrano. Če imam čas, pogledam kakšno nadaljevanko, po navadi pa sem v stikih z dobrim prijateljem, ki živi v Veliki Britaniji. Večerne ure običajno izkoristim za pogovore s prijatelji. V posteljo se odpravim okrog polnoči ali enih.

