Nerodno! Pahorja vprašal, koliko moških partnerjev je imel

Predsednik države Borut Pahor je vajen takih in drugačnih neprijetnih vprašanj, a to, kar je doživel na snemanju oddaje Preverjenih 9, ki so jo v torek predvajali na Planet TV, je bilo gotovo eno izmed presenečenj, ko mu je za trenutek zastal dih. Novinar ga je namreč vprašal, koliko partnerjev je imel.

Pahor je za trenutek pomislil, nato pa vprašal novinarja: »Mislite moških?«

Novinar se je popravil in dodal, da sprašuje o številu partneric. »No, ker prvo število bi bilo kar krajše. Just joke. (op. p. samo šala)«. Nato pa je odgovoril kratko in jedrnato: »Dovolj.«