Nerodni policisti v primežu češke mafije

Kmalu, menda zelo kmalu, prihaja v kino nov zabavni film domače produkcije, v katerem nerodni milicisti nevede postanejo del nečednih poslov češke mafije. »Zagotavljamo sproščen, zabaven film, ki bo poskrbel za smeh in pokazal na pomembne vrednote, ki žal vse bolj polzijo iz današnjega življenja,« opiše Milice 2 Franci Kek, soscenarist in eden od glavnih igralcev v filmu. Poleg njega v glavnih vlogah nastopata še Sašo Đukič, tudi režiser in soavtor scenarija, in Matjaž Javšnik.

20 let že tli želja Dolenjcev po novem filmu.

V filmu se pojavi tudi nekaj znanih slovenskih obrazov, Irena Yebuah, 95-letni priznani slovenski filmski igralec Demeter Bitenc, televizijski voditelj Jani Muhič, športni komentator in zdravnik Andrej Stare, legendarni Ivo Daneu, vsestranski Luka Korenčič, nepredvidljivi Artur Štern, Petja Kogovšek, Jonas Žnidaršič, Sašo Hribar, Tadej Toš, glasbeniki Jan Plestenjak, Urška Majdič, Jože Potrebuješ in skupina Dan D. Glasbo za film so prispevali Vlado Kreslin, Tomislav Jovanović - Tokac, Jernej Zoran in skupini Bonfire Of Dreams ter Mama z Rock Otočec fanti.

Mi smo nekoliko starejši in nismo ravno facebook ali youtube generacija.



Milice 2 je pravzaprav nadaljevanje nizkoproračunskih celovečernih komedij, ki jih je sredi devetdesetih let snemala skupina novomeških filmskih zanesenjakov.

Takrat so njihove filme lahko videli le Dolenjci in so bili lokalni hit. »200.000 gledalcev, ki jih je imel film Pr'Hostar, je verjetno težko dosegljiva številka, saj so bili njegovi ustvarjalci kar več let s svojimi deli zelo navzoči na spletu. Mi smo nekoliko starejši in nismo ravno facebook ali youtube generacija. Obstaja pa 20-letna želja, predvsem Dolenjcev, da posnamemo nov film. Tokrat imamo možnost, da z njim zadovoljimo celotno območje Slovenije,« pravi Franci Kek.