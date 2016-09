Nerodna voditelja Planet TV, Mirko si je pomagal kar s prsti

Večina moških misli, da hrana pade z neba, in roko na srce, velika večina se za štedilnikom ne znajde najbolje. Tega sicer ne moremo z gotovostjo trditi za voditelja na Planet TV, smo pa v kuhinji oddaje Glej, kdo kuha videli, da jima peka palačink ne gre najbolje od rok. Mirko Mayer in Blaž Jarc sta si sicer samozavestno nadela predpasnika, nato pa so se stvari malce zapletle. Nista bila prepričana, ali je ponev dovolj vroča, koliko olja morata naliti vanjo, s čim in kako obrniti palačinko – Mirko si je pomagal kar s prsti –, voditeljica Katarina Mala pa se je ob tem pošalila, da je Blaževa palačinka videti kot tortilja. Kuharski mojster Branko Podmenik z njunima izdelkoma ni bil najbolj zadovoljen, saj je menil, da sta v kuhanje vložila premalo energije, palačinki pa sta bili celo premalo pečeni. Izvedeli smo, da je Mirko palačinke pekel drugič, Jarc pa tretjič v življenju. »Kritike se naju ne dotaknejo,« sta povedala po končanem delu. Kako že pravijo? Vaja dela mojstra.

