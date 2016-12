Nepriljubljeni Matjaž ni nehal jokati, gledalcem pa sporoča: To je ogabno

»Da bom ta poraz prebolel, bo trajalo kar nekaj časa. Dobro se poznam in vem, da bom potreboval kar nekaj časa. Vse skupaj me je zelo potolklo, ker sem bil favorit za zmago, bil sem najmočnejši, pratiko sem imel v malem prstu, sem spreten in športnik po duši,« nam je s solzami v očeh povedal Matjaž po koncu finala. »Zelo sem razočaran, ker sem moral oditi na takšen način. Nikoli nisem izgubil v areni, a nimam nagrade v žepu. In zaradi tega sem zelo razočaran.«

Matjažu so namreč gledalci med vsem štirimi finalisti namenili najmanj glasov in tako sploh ni dobil priložnosti za dvoboj. Na vprašanje, kaj meni o tem, da so mu gledalci obrnili hrbet, je povedal: »Bil sem najbolj priden, opravljal sem najbolj umazana dela, vsega sem se naučil. Rekel bi samo to, da ljudem očitno nisem bil dovolj všeč. Priznati moram, da sem zelo samozavesten in da sem bil prepričan, da bom zmagal. Zmagal bi, če me ne bi tako izločili.«

Matjaž je ob tem povedal, da ne razume ljudi, ki so glasovali za Zaro, saj je bila po njegovem mnenju najbolj hinavska in pokvarjena. »Igrala se je s čustvi ljudi in to je ogabno,« je dodal. Vesel je, da je zmagala Adriana. »Če bi zmagala Zara, potem bi bil zelo razočaran.«