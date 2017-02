Neprepoznavni Vid Valič: izdal ga je nos

Nobena skrivnost ni, da je Vid Valič rojeni komik. Kot igralca in improvizatorja ga slovensko občinstvo pozna že od njegovega 15. leta in dejstvo je, da so njegovi nastopi vedno pravo doživetje. A velika večina ljudi ga pozna kot Vida z dolgimi skodranimi lasmi, spetimi v urejen čop. Tisti, ki so pred kratkim gledali sobotno popoldansko oddajo Vikend paket, so namreč ob posnetkih iz oddaje Štafeta mladosti iz leta 2001, v kateri je Vid nastopal kot igralec, morali dobro pogledati, da so v nekoliko suhljatem 19-letnem mladeniču s kratko pričesko oziroma pobrito glavo prepoznali Vida. Ta je takrat z Jožetom Robežnikom razglabljal o osvajanju žensk, ki ga je opisal kot lov volkov na čredo košut. »Izbrati morate najbolj ranljivo. Prevod: najbolj okajeno in razposajeno dekle,« je pojasnil Vid. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da se je Vid pošteno nasmejal arhivskemu posnetku in ugotovil, da so se v tem času njegovi lasje spredaj pošteno zredčili.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«