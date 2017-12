Nepozabna dogodivščina Ule Furlan

Prispevek, ki ga je Ula Furlan pripravila s snemalcem in montažerjem Nejcem Miljakom, je bil povod, da se je odpravila raziskovat lepote Tunizije in spoznanje, kako si je ta slikovita dežela opomogla po neljubem napadu izpred dveh let, jo je pomirilo. Ob koncu enotedenske pustolovščine je ugotovila, da prebivalci s tem temačnim dogodkom nimajo nič, četudi so utrpeli hude posledice ob upadu turizma, in da je bil ves strah odveč. »Počutila sem se zelo varno in lepo se je bilo že tretjič vrniti v ta del Afrike. Pri 13 letih sem bila nazadnje v nekem za Tunizijo značilnem 'all inclusive' nemškem resortu. Tokrat je bilo vse precej drugače, v imenitni družbi smo prečesavali čudovito pokrajino od severa vse do puščavskega juga. Našla sem navdih, da lahko presežem svoje novinarsko delo, ki ga opravljam v Sloveniji. Tunizija mi je dala priložnost, da iščem globlje in močnejše zgodbe, nisem si predstavljala, da je tako barvita država. Osupnila me je puščava, pa neskončno dolgo presihajoče slano jezero. Posebno doživetje je bilo tudi kopanje na Djerbi, saj se konec oktobra še nisem namakala v tako mrzlem in osvežujočem morju,« nam je na kratko strnila dogodivščino. »Njihova pristnost mi je osmislila potovanje, saj sem naletela na študente in ljudi z ulice, ki mi niso dajali nekih 'piarovskih' izjav, ampak širši, predvsem pa iskren pogled na življenje po revoluciji. Sprva sem pričakovala mnogo manj, zato je bil končni izkupiček toliko bogatejši in presenečena sem bila nad njihovo sproščeno kulturo, nasmeški in pomežiki sredi ulice, sploh pa je ob navidezno urejenem zahodnem svetu, kjer je vse po pravilih, ta pozitivni kaos zares dobrodošel,« je prepričana Ula.

