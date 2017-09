Nepotizem na javni RTV?

V zadnjem času se je na RTV Slovenija zgodilo precej kadrovskih sprememb. Ostali so brez nekaj zvenečih imen, ta zdaj polnijo videominute komercialnih televizij. Denimo dolgoletna novinarka in voditeljica oddaje Dobro jutro Katja Tratnik, ki je nacionalno televizijo zamenjala za Planet TV. Do tega so kritični tudi nekateri novinarji, ki so zaposleni na RTV Slovenija in ki svoje mnenje izražajo kar v prispevkih, objavljenih v programu javne televizije. V sobotnem Utripu na javni televiziji RTV Slovenija je bilo tako mogoče slišati kritiko vodstvu RTV in celo očitke o nepotizmu. Roko na srce, teh je bilo v minulih letih kar več, tudi na račun direktorice TV Slovenije Ljerke Bizilj, ki pa jih je vedno znova zavrnila.

Tokrat je prispevek novinar Utripa, informativne oddaje na nacionalni televiziji, kot avtor je naveden Zvezdan Martič, začel z evropskim košarkarskim prvenstvom, ki smo ga prejšnja leta lahko spremljali na RTV Slovenija. Letos nič več. Košarkarski zanesenjaki ga zdaj lahko gledajo na komercialni televiziji, tja pa so se z nakupom pravic preselil tudi nekateri športni novinarji nacionalne televizije. Med njimi znana svetlolasa športna novinarka Sanja Modrić, žena košarkarja Stipeta.

To se je zgodilo, tako novinar: »Tudi zato, ker je tako v številnih podjetjih, tudi v našem, mnogo šefov verjelo, da dobri kadri čakajo v vrsti kar na cestah. Šola življenja pa je potrdila, da so ljudje največje bogastvo. Zato so skupaj s pravicami za športne prenose šli tudi ljudje. Od takšnih šefov pa v podjetjih ne ostane nič. Razen kakšnega sorodnika ali znanca, ki so ga zaposlili v svojem mandatu.« Kateri šef je ta, ki je zaposloval sorodnike in znance, novinar ni povedal.