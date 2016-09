Nepošteno? Izpadla Lidija razkriva, kdo se v Survivorju pozna še od prej

Boj za preživetje, Survivor Filipini, je morala prva zapustiti Lidija Zver, 42-letna frizerka. Njeno bivanje v šovu so zaznamovali prepiri in boj za odejo. Razkrila pa je celo, da so tekmovalci že v samem začetku v neenakem položaju, saj se nekateri med seboj poznajo že od prej. Lidijina favoritinja za zmago je ženska, Ines.

Niso izpolnili pričakovanj

Povedala nam je, da je s svojim nastopom v šovu zelo zadovoljna. »Bilo je, kot je bilo. Lahko bi prikazali še slabše, pa niso. So bili bolj pozitivni komentarji kot negativni. Pričakovala sem, kaj bodo o meni povedali sotekmovalci. Ni bilo nič hujšega. O tem nič ne veš in ne veš, kaj pričakovati. Bila sem tako kratek čas, da so mi lahko manj zamerili, jaz pa njim,« je dejala.

Tekmovalki je žal, da je bila tam tako malo časa. »Takoj po drugi borbi mi je bilo jasno, da grem jaz ali Sara domov. Tisti prt pa je bil usoden. Ni bil pa samo eden, bili so trije. To je bila črna minuta.« Če bi imela možnost zavrteti čas nazaj, bi se igre za preživetje na Filipinih lotila drugače. Pravi, da bi se poskušala povezati in taktizirati. »Ne vem, kaj se je z mano dogajalo. Meni je prišla Sara čez glavo. Če bi obe ostali, bi res prišlo do česa hujšega. Sem se kar zadržala, tudi Ines je rekla, da jo Sara ubija. Res je vsem pila kri, čeprav do zdaj to še ni bilo prikazano. Jaz sem težka oseba, priznam, vendar Sara je veliko hujša. Če bi šla še enkrat, bi jim pustila tisti prt, se zakopala v pesek. Ampak res je bilo hladno, res.« Prav ta spor je bil po njenem ključen, da je bila prva na 'odstrelu' in da je šel ta prepir na roko Sari.

Zavezništva že od prej?

Ker je bila najstarejša ženska in najstarejša v svojem plemenu, je prepričana, da so tekmovalci zato drugače gledali nanjo. »Med nami v plemenu je bila velika razlika v letih, mislim, da so me tudi zato drugače obravnavali. Mogoče se nisem mogla spustiti na njihovo raven in sem se potegnila nazaj. Mogoče sem bila bolj razsodna in pametna.«

Čeprav smo v resničnostnih šovih do zdaj bili navajeni, da so se razvile romance, pa si po njenem mnenju tega ne moremo obetati v Survivorju, saj je težišče na drugih stvareh. »Okoliščine niso primerne.« Vseeno pa so se takoj začela sklepati zavezništva. Kot je razkrila, so se nekateri tekmovalci poznali že od prej. »Klemen in Sara sta bila sošolca, Luka in Ines se poznata od prej, Teja se je poznala s Saro zaradi nekaj fantov. Grega, Franko in jaz nismo nikogar poznali, tako da smo bili že v začetku v slabšem položaju. Ta zavezništva so bila kar močna. O tem, kdo h komu sodi, smo se pogovarjali tudi pred kamerami, a tega niso prikazali.«

Lidija je še povedala, da so se po snemanju oddaje tekmovalci že večkrat srečali med sabo in se družili, a menda so zamere med nekaterimi ostale. »Vsi so rekli, da so zelo presenečeni, da sem tako dobro sprejela, da sem šla prva domov, medtem ko drugi pa niso in se tudi ne družijo z nami. So že zamere.«