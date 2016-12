Nekdanji mister Slovenije v zapor?

Jurij Bradač, slovenski maneken, ki smo ga med drugim lahko gledali v videospotu uspešnice Bad Romance superzvezdnice Lady Gaga, je spet prodrl v medije. O njem je pisal TMZ, eden najbolj znanih tračarskih portalov na svetu. A tokrat ne zato, ker bi se pojavil ob kateri od slavnih pevk, ampak zato, ker je padel v roke policistov.



Ameriški možje postave so namreč nekdanjega mistra Slovenije v manj kot dveh mesecih prijeli kar dvakrat, obakrat zaradi vožnje pod vplivom opojnih substanc. Aretirali so ga prejšnji teden, poroča TMZ, ker se je na Chevronovi bencinski črpalki zaletel v zid, so povedali policisti iz Burbanka, 19 kilometrov od Los Angelesa v Kaliforniji. Prvič so ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola prijeli konec oktobra in mu izrekli pogojno kazen. To je zdaj kršil (prijeli so ga sedem dni pred iztekom kazni), kar bo Slovencu, rojenemu junija 1973 v Mariboru, življenje v ZDA precej zapletlo: tokratni prekršek namreč lahko kaznujejo z zaporno kaznijo!



In kot da to še ni dovolj, je Bradač zavrnil preizkus alkoholiziranosti, zaradi česar so mu avtomatično odvzeli vozniško dovoljenje za leto dni. Aretacije za TMZ ni hotel komentirati.



Bradaču so se onstran luže uresničile sanje, igral je v več filmih in se pojavil v več videospotih, med drugim je nastopal ob Timbalandu, Enriqueju Iglesiasu, Jennifer Lopez in Lili Rocha.