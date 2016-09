Nekdanji masterchefovec v Londonu snuje svojo oddajo

Domžalčana Saša Kremiča je širša slovenska javnost spoznala v oddaji MasterChef Slovenija, sicer pa je 27-letnik kariero že zdavnaj posvetil frizerstvu. Da bi uresničil poklicne sanje, se je pred dvema mesecema preselil v London, kjer pridno nabira izkušnje. »Zaposlil sem se v frizerskem salonu na Richmond Hillu, kjer živi veliko zvezd. Med drugimi imata tukaj hišo tudi Angelina Jolie in Brad Pitt,« se zadovoljno nasmehne. Poudari, da življenje v tujini ni lahko: »Najemnina za sobo v stanovanju, ki si ga deliš z več cimri, znaša od 600 evrov naprej. Kje so potem še stroški za vodo, elektriko, hrano in prevoz! Če tvoja plača v Londonu ne znaša vsaj 5000 evrov na mesec, tukaj ne preživiš.« V London je odšel predvsem po nova znanja, izkušnje in poznanstva, močno pa že pogreša Slovenijo, predvsem hrano – Angleži po njegovem mnenju res zanič jejo. »Ko se vrnem v Slovenijo, bi rad spromoviral poklic frizerja in ga dvignil na višjo raven,« pojasni simpatični mladenič. Televizijski hiši Pro Plus je že predstavil svojo idejo za šov, v katerem med seboj ne bi tekmovali kuharji, ampak frizerji. »Stvar je za zdaj še v povojih, ampak verjamem, da bo kmalu prišel čas tudi za to.«

