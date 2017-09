Ne, nista bila sprta

Stane in Tereza. Skupaj 140 let. Foto: Osebni arhiv

V domačih logih je Stane Vidmar zagotovo eden pomembnih členov v glasbeni verigi slovenske scene. Tereza Kesovija, oktobra jih bo napolnila okroglih 80, pa v južnih krajih. Oba imata za seboj kilometrino in kot takšna znata veliko povedati tudi o starih časih ter o tem, kakšna je bila glasba takrat. »Poznava se še iz osemdesetih let, ko sem resno in opazno v glasbi začel tudi sam. Takrat sta bila scena in tržišče drugačna. S Terezo sva se večkrat srečevala na različnih prireditvah in nastopih in sva imela lep prijateljski odnos. Potem sva pa nekako izgubila stik. Najbrž marsikdo, kot je sicer tipično za ljudi, misli, da je šlo za kakšen spor, a ni tako. Pač, tako nanese življenje, čas pa, kot vemo vsi, mineva, kot bi mignil. Pa tudi zgodilo se je vmes marsikaj,« pravi Stane.

Oba trdno verjameva v rek, da je človek star toliko, kot je po srcu in kot se počuti.



S kolegico sta letos obnovila ne le znanstvo, ampak tudi sodelovanje. Stane je namreč po dolgih letih, vmes je bil namreč dolgo tudi v tujini, gost na Terezinih nastopih po Sloveniji. Prav ta konec tedna, denimo, nastopata na Tavčarjevem dvorcu na Visokem nad Škofjo Loko. In kakšno je osveženo poznanstvo ter sodelovanje?

»Ah, ostala sva ista. Vsaj navznoter, navzven pa sva pač pridelala nekaj pomladi, a kaj moremo? Sicer pa oba trdno verjameva v rek, da je človek star toliko, kot je po srcu in kot se počuti,« še doda Stane.