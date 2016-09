Ne boste verjeli, kdo je novi La Toyin fant

Ljubezensko življenje nekdanje slovenske pornese La Toye ni bilo vedno posuto z rožicami. Njen tempo je bil prehud za marsikaterega moške in po propadlem razmerju z Nizozemcem je La Toya skoraj obupala nad tem, da bo nekoč našla moškega svojih sanj. Njeni strahovi pa so bili odveč, saj je spoznala nekoga, ki ji je nemudoma prirasel k srcu.

Zaupala nam je, da imata razmerje in da se bolje poznata od novega leta, ki sta ga tudi skupaj preživela. In kaj jo je na njem najbolj pritegnilo? »Vse,« nam je povedala v smehu in dodala, da je zaradi skrivnostnega moškega precej ljubosumna na dekleta, ki ga menda množično oblegajo.

Menda gre za moškega iz nekega nočnega kluba, pri katerem je nekoč plesala. Ob vnovičnem snidenju ga ni spoznala, a ji je pojasnil, da se je on dobro spomni. Več podrobnosti o svoji novi ljubezni La Toya ni želela izdati.