Navihanke so dobile odpoved

Na naši narodno-zabavni sceni je zelo živahno. Potekajo festivali, veselice so pred vrati, vroče je, in to ne le zaradi vse močnejših sončnih žarkov, temveč tudi afer. Ta, o kateri pišemo danes, je menda še kako resna. Da ansambel razpade oziroma ga ni več, je nekaj, kar se zgodi, a je seveda prav in pošteno, da za to izvedo in vedo tudi oboževalci. Ne nazadnje ansambla brez oboževalcev ni.

Grožnje s tožbo

In tako se je že pred časom v glasbenih krogih šušljalo o tem, da Navihank ni več. Da je nova zasedba, kakršna se je javnosti pompozno predstavila aprila lani, razpadla. In to po vsega devetih mesecih. Članice so imele namreč zadnji nastop natanko na novega leta dan, 1. januarja letos, na Rogli, kjer so igrale tudi na silvestrovo, nato pa so se, menda zaradi različnih interesov, z agencijo Unico, ki je lastnica blagovne znamke Navihanke, razšle. In to kljub temu, da se je še lani veliko govorilo o tem, da bodo polno zasedene z igranjem na letošnjih veselicah, snemanjem skladb za novi album in načrtovanjem koncerta ob 15-letnici, ki se ni nikoli zgodil. Članice skupine Marjetka Kršlin, Tina Poljanšek, Irena Volasko in Tamara Zagajšek so namreč od Mateja Pojavnika, lastnika agencije Unico, prejele odpoved. Kako in zakaj, ni znano. Očitno je, da so nove članice Navihank z agencijo prišle navzkriž, vzrok za nesoglasja pa ni znan. Še več, ena od članic, in sicer Tamara Zagajšek, naj bi od lastnika agencije prejela celo tožbo. »Res je, da sedanja zasedba Navihank ni aktivna že od januarja, vse skupaj pa je žal res prišlo tako daleč, da bo zadeve morda treba reševati tudi na sodišču,« nam je povedala. Več pa, nam je še dejala, da za zdaj raje ne bi razlagala.

Nekoč živahna dekleta

Spomnimo, da se je zasedba prikupnih Navihank spremenila lani, ko so se od ansambla poslovile Maša Uranjek, Jasmina Šmarčan (zdaj sta članici skupine M. J. A. V.) in Sonja Hercog. Ostali sta harmonikarka Tanja Čretnik in Tamara Zagajšek, ki so se jima pridružila tri nova, manj znana dekleta: Marjetka Kršlin, Tina Poljanšek in Irena Volasko. Prenovljena zasedba se je javnosti prvič predstavila 1. aprila lani z novo skladbo Mr. Perfekt. Oboževalci so nove Navihanke sprejeli, na odru pa pričakovali enako živahna in poskočna dekleta, ki so nas že 15 let prej navduševala s skladbami, kot so Gasilec moj, Miši se bojim, Zasuči me. Žal se je glasbena pot novih Navihank veliko prehitro končala, oboževalci jih niso mogli niti dobro spoznati. Seveda smo se z vprašanji, ali drži, da Navihank v omenjeni zasedbi zasedbi ni več, kaj se je pravzaprav zgodilo ter kaj to pomeni za prihodnost ansambla s tako prepoznavnim imenom, obrnili tudi na Mateja Pojavnika, lastnika agencije Unico. Odgovorov nismo dočakali, saj se ni odzval ne na poslana SMS- -sporočila niti sporočilo na družabnem omrežju. Je pa slišati, da naj bi že iskal dekleta, kar pomeni, da si lahko obetamo spet nove Navihanke.