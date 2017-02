Navdušila še Američane in Britance

Filipu Kržišniku in Blažu Slaniču, ki sta javnosti bolj znana kot F&B Acrobatics, so na široko odprta vrata v tujino. Po nastopu v nemški različici Talentov sta nastopila še v španski in italijanski. A to še ni vse – z nastopi v tujini sta postala tako prepoznavna, da ju vabijo tudi druge države. »Letos so naju povabili v ameriške, britanske in hrvaške šove, ki se jih izjemno veseliva,« je povedal Filip. Je bil pa postavni mladenič nekoliko bolj skrivnosten, ko smo ga povprašali, ali sta osvojila tudi srca Nemk in Špank. »Glede na odlične odzive sva zagotovo osvojila njihove poglede in pridobila njihovo navdušenje,« je odgovoril zadržano. Filip je še pripomnil, da bi bilo čudno, če jih ne bi, saj so jima drzne akrobacije, ki sta jih tokrat izvedla na električni rolki, odlično uspele.

