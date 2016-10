Navdušila je slavnega Coelha

Detektivka in direktorica Detektivsko-varnostne agencije Bernarda Škrabar je s fotografijo, objavljeno na družabnem omrežju, pritegnila pozornost slavnega pisatelja Paula Coelha. Stopila je v stik z njim ob objavi njegovega novega romana Vohunka, posnela je zanimivo fotografijo in jo poslala pisatelju. Knjigo Vohunka je Škrabarjeva postavila na starinski pisalni stroj, zraven njega pa položila povečevalno steklo – nekoč nepogrešljiv kos detektivske opreme. Izvirnost fotografije je prepričala tudi slavnega pisatelja, ki jo je nemudoma objavil na svojem profilu na twitterju in facebooku.

