Navdušil z džinom

Prvega ne pozabiš nikoli, tako je tudi kuharski mojster Tomaž Kavčič poskrbel, da se njegov prvi džin ne bo nikoli izbrisal iz spomina. Na premieri serije Sence nad Balkanom je glavne igralce in prijatelje obdaril z grenko mojstrovino, ob predaji steklenice pa je sledila izčrpna in odlična razlaga, koliko časa in na kakšen način je lastnik prestižne restavracije na Dvorcu Zemono pripravljal svoj džin. Združil je alpsko-jadranske okuse in dokazal, da ni odličen le v pripravi hrane, ampak je kos tudi do nedavnega še povsem nepoznanim podvigom. Svojo premierno letino pa je pospremil z latinskim pregovorom, ki pravi, da ničesar ni v razumu, česar že prej ne bi bilo v občutkih. S tem namiguje, da je treba v njegovi pijači predvsem uživati.



