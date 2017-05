Navdušil je Japonce

Slovenski glasbeniki čez mejo pretežno pogledujejo predvsem kot izvajalci, se pa zgodi, da uspehe dosežejo tudi v drugačni glasbeni obliki. Enega takšnih uspehov te dni slavi bobnar Marko Soršak - Soki iz skupine Elvis Jackson, ki se že nekaj let udejstvuje v okviru dobrodelnega projekta 20za20, v katerem zainteresiranim osnovnim šolam podarja bobne in prijetno preseneča učence. Zdaj pa je nadvse prijetno presenečenje doživel tudi sam.



»Saj ni res, pa je!« je njegova prva reakcija na odziv iz Japonske, iz katere se je pred nekaj dnevi vrnil s poslovnega obiska. Tja ga je povabil največji svetovni proizvajalec bobnov, ki mu je Soki pred dvema letoma predstavil projekt 20za20.



Čeprav ga je na poti doletela tudi smola s prtljago, ta je namreč prispela šele nekaj dni za njim, se je vse skupaj srečno in uspešno izteklo. Japonski poslovneži so se po predstavitvi projekta in ogledu kratkega posnetka dela koncerta Elvis Jackson odločili slovenskim šolam poslati nekaj setov bobnov in bobnarskih palic. Napovedali so tudi obisk pri nas ob koncu projekta, ki ga bodo kot primer dobre prakse pokazali še distributerjem in podjetjem po svetu. Na Sokijevo veliko veselje menda tudi bobnarju Metallice Larsu Ulrichu, ki je sicer njegov veliki idol, saj upa, da ga bo imel priložnost srečati ter spoznati. »Vesel in ponosen sem, kako se stvari razvijajo. Zato si zelo želim tudi, da mi bo Slovenija stala ob strani,« pravi Soki.

