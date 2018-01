Nataša znorela in vpila na Mojco: A ti mene zaje**vaš?

Čeprav smo vajeni, da je osebna trenerka v šovu The Biggest Loser Nataša Gorenc glasna in temperamentna, nihče ni pričakoval, da se lahko tudi tako zelo razjezi. Tokrat jo je v slabo voljo spravil Mojčin odnos do treningov in hujšanja. Mojca je namreč dejala, da se bo trudila le še do srede, saj je prepričana, da bo naslednja morala zapustiti šov. Natašo je to tako razburilo, da je pred tekmovalci vzkipela in začela pridigati Mojci, da se njeno delo ne konča v šovu in da bo morala trdo in pridno delati tudi doma.

»A ti mene zajebavaš? Kaj je z vami? Lahko greš kar zdaj,« je bilo slišati. »Ne morem verjeti, da nekdo po tolikem času tako razmišlja.« Na koncu ji je še dejala, da je prišla izjemno daleč in da so njeni rezultati dobri, zato ne želi več slišati takšnih besed. Naročila ji je še, naj razmisli in spremeni svoj pogled.

Čeprav Indira ni najbolj navdušena nad Natašo, pa se je glede tega povsem strinjala z njo. »Podpiram Natašo. Ta teden je Mojci mogoče padla motivacija. Mislim, da ji je vse skupaj malo dvignilo samozavest in jo spodbudilo, da nadaljuje in razmisli, zakaj je tukaj.«