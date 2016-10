Nataša Gavranič: Rada poznam resnico, četudi boli

Kako se začne vaše jutro?



Začne se okrog osmih, z obveznim zajtrkom, sprehodom psičke in prhanjem. Potem pa naprej...



O čem je govoril zadnji SMS, ki ste ga prejeli?



Blaž me je vprašal, ali mali kaj brca. Odgovorila sem, da preveč.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Kakšno bo moje življenje z otrokom. Veliko ga imam v mislih in ga že nestrpno pričakujem.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Danes, ko sem spet poslušala bitje srčka svojega otroka. To je neverjetno.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Velikokrat, predvsem v najstniških letih.



Kako dolgo je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?



Moja prva otroška ljubezen, trajala je nekaj dni.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Značaj in smisel za humor.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Na srečo jih ni veliko ali jih jaz preslišim.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Nekaj večerov nazaj sva s prijateljico pokomentirali letošnji dopust in kako zelo bova pogrešali poletje.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Česar si ne upam, si ne želim.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Zadnje čase sem kar preudarna, kar se zapravljanja tiče. Verjetno pa si bom v prihodnjih dneh privoščila nakup novega zimskega plašča.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Verjetno bi šla poslušat na sestanke, na katere sicer nimam vstopa. Rada poznam resnico, četudi boli.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Francoskega jezika. Sem se ga že učila, a vse pozabila. Sanjam o tem, da se ga bom kdaj znova lotila...



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Šport v zadnjih mesecih zame pomeni sprehajanje, hojo v hribe in podobno. V nosečnosti uživam v dolgih sprehodih in vsaj dvakrat na teden obiščem bližnji hrib.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Kar nekaj je takih potez, ki jih zdaj, ko pogledam nazaj, ocenjujem kot zelo drzne in pogumne.



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Preživljanje časa s sestrično na morju, vsako leto na isti lokaciji, še danes se rada vrnem tja.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Dokončno sem se od doma odselila pred letom in pol, z Blažem.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Verjetno ne bom nikoli poskusila polžev, ker ne vidim smisla v tem.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Če delam, grem še na hitro druženje s prijateljicami in najpozneje ob desetih zvečer v posteljo. Če imam prost dan, pa se lahko zgodi, da zaspim že prej.

