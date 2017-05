Natalija Verboten rada poprime za delo

Urejen vrtiček je paša za oči, skrb zanj pa prava sprostitev. Ob vrtnarjenju uživa tudi pevka Natalija Verboten, ki se ob večerih najraje sprošča z zalivalko v roki, svojo ljubezen pa je prenesla tudi na sinova. Poleg čudovitih rož, ki jih Natalija obožuje, še posebno pri srcu so ji vrtnice, sončnice in travniške cvetlice, so na njenem vrtu tudi zelenjavne gredice s paradižnikom in papriko, zraven pa jagode, zelišča in še kaj. »Rasla sem na kmetih,« ponosno pove Natalija in doda, da rada poprime za delo in z veseljem pokosi travo okrog hiše.

