Naša smučarka se ni slekla, je pa oblekla seksi spodnje perilo

Simpatična Goričanka Ana Bucik, talentirana alpska smučarka, je nova ambasadorka blagovne znamke Lisca. V aktualni sezoni, ki jo bodo kronale olimpijske igre v Južni Koreji, bo nosila rdečo čelado Lisca.



»To je moja prva olimpijska sezona in se je še toliko bolj veselim. Sicer se pripravljamo enako kot vsa druga leta, saj je vsaka tekma svetovnega pokala zame zelo pomembna. Moje želje so zagotovo narediti korak naprej v primerjavi z lansko sezono. Želela bi si dodati veleslalom in na tem ogromno delam, v slalomu pa si želim približati tako imenovani slalomski eliti,« pravi. Seveda bo lepotica nosila znak novega sponzorja tudi na njihovem najbolj prepoznavnem kosu oblačil. »Perilo Lisca bo zagotovo vedno z mano … Pod kavbojkami, kombinezonom in drugo športno opremo, saj se v njem počutim super. Samozavestno in zadovoljno,« nasmejano pravi.