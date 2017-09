Naš smučar jo je našel! »Že od jutra me trese«

Še v ponedeljek je nekdanji slovenski smučar Rene Mlekuž vneto iskal žensko, ki je skrbela zanj, ko je štel komaj tri leta . »Dala mi je jesti, oblekla me je, ko je bilo mrzlo, in slekla, ko je posijalo. Vem samo, da je bila iz okolice Bovca ali Tolmina,« je med drugim zapisal v sporočilo, ki ga je delilo veliko ljudi in Renejeva akcija je obrodila sadove! Gospo je namreč našel.

»Našli smo jo! Oziroma našla me je! Kakšen dan! Že od jutra me trese in se smejim. Priznam, da sem dobil solzne oči, ko sem zjutraj prebral njeno sporočilo. Kakšni neverjetni občutki, sploh jih ne znam opisati. Kot da bi našel sorodnika, ki ga nisem videl 38 let! Čeprav sva z gospo preživela zelo malo časa, mi je poleg Kanina in piščalke ostala v spominu do danes. Niti slučajno si nisem mislil, da bom s to objavo pognal tako akcijo, kot se je na koncu izkazala. Res hvala vsem, ki ste se kakor koli vključili v iskanje te krasne gospe. Rečem lahko le, da komaj čakam, da se srečava in da jo objamem. Hvala vsem še enkrat!« je prijateljem in sledilcem prek facebooka sporočil Rene.



Takole se je glasilo sporočilo, v katerem je vse, ki bi gospo poznali, prosil za pomoč: