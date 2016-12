V oddaji Kmetija: Nov začetek – Pr' Mihatu, ki jo vodi nekdanji tekmovalec Miha Kavčič, se je z gostom, bivšim tekmovalcem Matejem pogovarjal o letošnjem šovu. Ugotovila sta, da so letošnji tekmovalci, kar se tiče dela, daleč najslabši, so pa zato medosebni odnosi precej zanimivi. »So leni, je pa toliko več za govoriti,« je povedal Matej.

Pogovarjala sta se tudi o Zarini zvijači, s katero želi kmete pripraviti do tega, da opravijo tedensko nalogo. Zara, ki jo je izpadla Anna določila za glavo družine, je tekmovalcem rekla, da bosta, če naloge ne bodo opravili, izpadla kar dva. Miha in Matej sta se strinjala, da je to odlična motivacija: »»Naš premier išče rešitve, Zara jih je našla,« je dejal Matej v smehu.