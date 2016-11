Napovedali, da nikoli več ne bo mogla stati na odru

Igralka Nataša Tič Ralijan prekipeva od energije, pa čeprav je že dala čez abrahama. In tudi če jo vidiš na kolesu, to je namreč njeno najljubše prevozno sredstvo, lahko opaziš, da gre za izredno pozitivno žensko, ki se rada smeji in v smeh spravlja tudi druge. Po Stari Ljubljani prikolesari, in ko jo vprašam, ali je vedno s kolesom, v šali odgovori: »Ne. Po trgovinah hodim peš.«

Povabi me v Čajno hišo in pokaže na svoj dom nekaj metrov stran. »Že kot študentka sem si želela živeti tukaj. Stara Ljubljana je zame najlepši del mesta. Enkrat sem Gašperju rekla, da bi tukaj živela, in dejansko nama je bilo namenjeno, da sva prav v hiši zraven te dobila stanovanje,« omeni svojega dolgoletnega, zdaj že bivšega partnerja Gašperja Tiča. Medtem ko priklene kolo, mi zaupa, da z njim ne divja. Tudi pri vožnji z avtom je previdna. »Plačala sem kazen, ker sem prehitro vozila skozi naselje, in dobila 3 kazenske točke. Gospa in gospod policaj sta bila zelo prijazna. Je pa neskončno dolgo trajalo, da sem dobila tisti papir. Izgubila sem vse minute, ki sem jih pridobila, ko sem prehitevala kamione. Sploh pa, ko sem prišla na vajo, tam ni bilo še nikogar.« Vprašam, ali jo je to izučilo, in Nataša brez zadržkov pove: »Ja, izučilo me je, ni pa omejilo bolečine, ki sem jo začutila ob izgubi denarja, ker se res borim za evrčke.« Pravi, da je pri vsem tem pomembno samoobvladovanje, pogled z distance. »V tem strašno pametnem sistemu nas nihče ne uči, kako manevrirati s čustvi. Ker temu ekonomskemu sistemu pridejo zelo prav naše šibke točke, kjer nas ulovijo, da nam lahko nekaj zaračunajo, z nekimi informacijami usmerijo, kako bomo razmišljali, delovali... Ekonomija je tako narejena, da nam bo, ko smo slabi, prodala vse. Če smo veseli, bo tudi to zlorabila in nam že kaj 'uturila'. Če smo zaskrbljeni, se denarnica spet na široko odpre. Obvladovanja pa nas ne želijo nučiti. Če znaš priti iz čustvenega balona, si močnejši in znaš sam upravljati svoja čustva.«

