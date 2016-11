V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek sta na posestvu prvi dvobojevalki Anna in Klavdija izbirali svoja nasprotnika za sobotno areno, v kateri pa se bosta za obstanek pomerila le člana družine, ki se bo slabše odrezala pri tedenski nalogi. Klavdija je za svojo nasprotnico izbrala svojo največjo zaveznico Adriano, saj meni, da ima proti njej vseeno več možnosti za obstanek kot proti Matjažu. Anna je svoj izbor utemeljila z besedami, da upa, da bo Senad spet pokazal nekaj milosti in bo izbral dvoboj, kjer ji bo pustil nekaj možnosti za enakovreden boj. Senad je bil razočaran, da ga je Anna izbrala, čeprav jo je vedno ščitil. Poudaril pa je tudi, da ni več čas za delanje uslug in da bo o vrsti dvoboja še pošteno razmislil, če bo to potrebno.

Medtem pa je Tine napovedal začetek umazane igre. Obe družini si v tem tednu močno želita zmage pri tedenski nalogi, še posebej oranžni, ki zmage niso okusili že tri tedne zapored, zaradi česar so tudi številčno postali šibkejši od vijoličaste skupine. Oranžni so tako prepričani, da vijoličasti zmagujejo tudi zato, ker si prisvajajo vse orodje in na ta način pridobijo odločilno prednost. Božo in Matjaž sta se zato odločila, da jim skrijeta vile. Ko je Tine opazil, da so vile izginile, je pričakovano spet popolnoma izgubil živce in Boža pošteno ozmerjal ter zagrozil: »To je začetek umazane igre tudi z naše strani.«

Se obrača po vetru?

Pred izborom drugih dvobojevalcev je bilo spet vroče med tekmovalci. Kmetje so z voditeljico Jasno Kuljaj premlevali nedavne dogodke, ko sta družina druga pred drugo začeli skrivati in si nagajati pri tedenskih nalogah. Jasno je zanimalo, ali se je vse skupaj začelo že zvečer, ko so oranžni nekoliko zbadali Anno, ko je kuhala marmelado. Senad je menil, da oranžni res niso bili pošteni do Anne, ki je zaradi njihovega zbadanja postala povsem raztresena.

Senadova izjava pa je povsem razburila Matjaža in Adriano, ki sta prepričana, da sta Anno prej tolažila kot pa zbadala. Adriana je zato izzvala Anno, naj pove, kaj se je v resnici dogajalo. Anna je potrdila Senadove besede in rekla, da je res bilo veliko zbadanja, da pa je bila tudi sama nekoliko živčna, saj je prav od marmelade odvisna njena prihodnost na posestvu. Adriani se ni zdelo pošteno, da jo Anna obtožujejo česa takega, zato ji je zabrusila: »Škoda, da včeraj nisi res padla po stopnicah.«

Tudi Matjaž ni mogel verjeti, kako se Anna lahko tako obrača po vetru. Njim se pritožuje, da njeni sotekmovalci pritiskajo nanjo, svojim pa, da to počne nasprotna družina.