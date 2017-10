Napeto na kmetiji: To je treba vse j***ti

Sabina je potožila Moniki o zadnjem dogajanju na kmetiji. Medtem ko je sekala drva, je med drugim dejala: »Veš, kaj? To je k***c. Eni delamo, drugi pa samo ležijo«. Monika se je strinjala, saj tudi sama meni, da nekateri vedno delajo, medtem ko se drugi »praskajo po riti«. Sabina je napovedala ukrepe, in sicer bo stvari spravila v red. Pravi, da je kaos, da se ne ve, kdo pije in kdo plača.

Ne bo se pustila

Tudi Moniki ni všeč, ko Deja kuha, da vsi poskrbijo in ji delo olajšajo. Sabina je bila še bolj jasna: »To je treba vse j***ti.« Čeprav je Monika podvomila, da bo Sabini uspelo urediti razmere in nekako prisiliti ostale, da bodo delali, ta ostaja odločena. »Ne bom se pustila,« ostaja prepričana, da mora nekako razbiti navezo sotekmovalcev Deje in Damijana.