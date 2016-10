Napeto med kmeti: Če se v vojski ne bi naučila nadzorovati svoje jeze ...

Na posestvu šova Kmetija: Nov začetek vse pogosteje prihaja do sporov med tekmovalci. Novopriseljena Rada se je že takoj na začetku sprla z Anno, zdaj pa je eno od tekmovalk izzvala na dvoboj. Meni namreč, da je sotekmovalci ne jemljejo resno in mislijo, da bo v areni za vsakega izmed njih lahek plen. Zato se je odločila, da jim pokaže svojo moč, in na dvoboj vlečenja vrvi izzvala Adriano, za katero je prepričana, da je močna zgolj v zavetju zaveznikov, medtem ko sama ni tak strah in trepet. Dekleti sta se tako pomerili v vlečenju vrvi in Adriana je priznala, da je Rada močnejša, kot si je mislila. Poudarila pa je, da ni dala vsega od sebe, saj mora nekaj svoje moči tudi taktično skriti pred sotekmovalci.

Anna pod pritiskom

Anna se je zaradi kazni, za katero so po njenem mnenju krivi člani oranžne skupine z Adriano in Vidom na čelu, odločila zapustiti posestvo na Zaplani. Ko je odhajala, jo je poskušal najprej zadržati Senad, nato pa še Adriana, ki je predlagala, da se kazen nekoliko omili. Anna, ki je bila vsa iz sebe, pa Adrianinih besed ni najbolje prenesla in se je odločila povedati svoje. Očitala ji je, da je hinavka in da neprestano spletkari proti drugim. To je razburilo Adriano, ki je začela na Anno vpiti le nekaj centimetrov od njenega obraza, in situacija je postala zelo napeta. Adriana je rekla, da je imela Anna srečo, da se je v vojski naučila nadzorovati svojo jezo, saj bi se drugače lahko končalo veliko slabše.

V pričakovanju sobotne arene

Kljub osebnim zapletom pa se vse hitreje približuje sobota, ko bo posestvo moral zapustiti še en kmet. Rada in Zara sta tako izbrali svoja nasprotnika, s katerima se bosta pomerili v sobotni areni. V sobotno areno se bosta podala samo dvobojevalca iz skupine, ki se bo slabše odrezala pri tedenski nalogi. Vseeno pa sta prvi dvobojevalki že morali izbrati svoja nasprotnika.

Prva je izbirala Zara, ki je povedala, da izbira Nastjo predvsem zato, ker je ženska in se ji zdi, da ima proti njej še največ možnosti. Nastja je to pričakovala in povedala, da je pripravljena na dvoboj, če bo to potrebno.

Rada na drugi strani pa je za svojega nasprotnika izbrala novinca Boža, do katerega nima nobenega spoštovanja, saj meni, da je lažnivec in hinavec. Boža vse skupaj ni preveč presenetilo, povedal pa je, da se dvoboja prav nič ne boji.