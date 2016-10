Napaka? Zaradi Tare so prepričani, da se je Marjetka prenaglila

V včerajšnji oddaji Talentov je nastopila Tara Henigman, ki je povsem presenetila in očarala žirijo. Med njenim nastopom je Marjetka celo potočila solzo in mnogi se spet sprašujejo, ali se ni morda v prvi oddaji, ko je pritisnila zlati gumb, prenaglila.

Zagotovo vas zato zanima, kdo je Tara Henigman. Je 28-letna mamica dveh sinov, psihoterapevtka, pevka v zasedbi Perpetuum Jazzile in ustanoviteljica Čustvene priprave na porod.

Nad njenim nastopom je bila navdušena tudi Jasna Kuljaj, ki je zapisala samo: »Uau.« Komentatorji na strani Slovenija ima talent pa se strinjajo, da je to najboljši pevski nastop v letošnjem letu.

»Marjetka se joče od žalosti, ker je pogruntala, da je zadnjič zares dala brez zveze zlati gumb,« je v svojem komentarju zapisala Urška. Rok pa je prepričan, da ima Tara vse možnosti za zmago. »Bolno dobro odpela:) Marjetka, ta pa 'ziher' prekosi tebe, pa si lahko profesorica petja;) Zato pa je bila brez besed 'fovšarija',« je dodal Sandi. Janez pa: »Ko si vzameš čas in poslušaš do konca ... Ne glede na to, kaj trenutno počneš ... Eno veliko spoštovanje« Ana je še dodala: »Končno res pravi talent, ki ni šolan v tujini in ni učiteljica petja in nima za sabo več let nastopov na raznih odrih. Bravo.«