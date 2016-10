Napadli znanega slovenskega novinarja

LJUBLJANA – »Kam smo prišli? V lastnem mestu nisi več varen.« je na svoji facebook strani zapisal novinar Tone Fornezzi Tof potem, ko je v četrtek doživel travmatično izkušnjo.

»V četrtek 6. oktobra me je pred stanovanjsko stavbo Bratov Učakar 56 v Kosezah, kjer stanujem, fizično napadel hišnik Suvad Hasanagić, ki s svojim SP, ki je lociran nekje za Bežigradom, hišniško upravlja s stanovanjskim naseljem v terasastih blokih v Kosezah. Okrog 13. ure je s svojim rdečim avtom pridrvel pred omenjeno stavbo, čeprav je promet z motornimi vozili prepovedan. Skočil je iz avta in preklinjajoč planil v mene, da me bo 'z***al' ker mu grozim po mobilniku. Ob tem moram pojasniti, da sem mu resnično poslal sms sporočilo. Ko je prejšnji petek v Kosezah opoldne zmanjkalo vode, sem v imenu stanovalcev poklical seveda hišnika. Odpravi me je zelo na kratko: 'Šta imam ja sa vodom!' in prekinili linijo. Že pred dobrim mesecem, sam ga obvestil, da imamo težave s plinom in spet podobna rekacija: 'Šta imam ja sa plinom.' Ko smo ga že pred tremi meseci obvestili, da je pregorela žarnica nad vhodnim vrati, so jo zamenjalii čez 14 dni. Zato sem mu napisal sporočilo, da bomo zahtevali zamenjavo hišnika. To je bilo za njega grožnja.

Ko sem se pol ure kasneje vračal, se je med vrati spet pojavil Hasanagić in se začel dreti na mene, dobesedno: 'Izgini iz našeg bloka, delaš same pizdarije, tebe čemo z***at!' Tokrat sem imel tudi pričo, soseda Milana Gričarja.

Bojim se, da grožnje niso brez osnove, vse bolj imam občutek, da se je v Ljubljani pojavila tudi hišniška mafija, saj se v tem poslu vrtijo kar precej veliki denarji. Nisem boječ človek, a ob takšnih, mafijskih grožnjah človek vendarle postane zaskrbljen.

Zadnjo takšno neposredno grožnjo sem doživel leta 1991, ko me je pred stolpnico Na jami 1 v Šiški ustavil sosed in mi zagrozil: 'Ti jebeš našeg Milovševiča, a mi čemu zjebat tebe!' Takrat so me kakšen mesec varovali miličniki. Tudi sedaj sem obvestil policijo šišenske postaje, policisti so takoj prišli v Koseze, podal sem prijavo, tudi priča Milan Gričar, a se bojim, da so s tem težave šele začele.

PS: Pod večer me je pred slaščičarno Fontana srečal neznanec in mi prav na hitro dejal: 'Stari čuvaj se, Hasanagiić nudi 500 evra, da te neko sa nožem!'

Županu Jankoviću še verjamem, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, da je pa najbolj varno pa žal nič več!«