Napadena! Slovenska estradnica se je borila za življenje

Nekdanja pevka Eva Breznikar, med drugim je bila tudi članica skupin Make up 2 in Laibach, danes pa je v oblikovalskih vodah, je popolnoma pretresena. Na 47. Dnevu narodnih noš, kjer je sodelovala tudi sama, se je, po njenih besedah, morala boriti za življenje.

»Popolnoma pretresena. Danes sem se kot ena izmed razstavljalk na sejmu v Kamniku bila prisiljena boriti za svoje zivljenje. Frapirana. Napadla me je namrec cca. 50-letna ženska, ki se je fizično spravila name na load outu robe. Najprej je s pivom polivala moj avto in tolkla po njem in ostala sem mirna ter gledala, kje je prvi varnostnik. Medtem je prišla na drugo stran avta in se fizično spravila skozi odprto sipo name in na volan. Kar je sledilo v samoobrambi in borbi za zivljenje, je bilo bizarno. Žalostno je, ko nimas izbire in se pac moras fizično braniti,« se glasi zapis, ki ga je s svojimi spletnimi prijatelji delila Eva.

Oblikovalka dodaja, da so na srečo njeno vpitje slišali varnostniki in ji prihiteli na pomoč, saj se drugače ne bi dobro končalo za, tako Breznikarjeva, pijano gospo. Prijave na policijo ni podala.