Napadajo Manco Špik: Zelo ste me prizadele

Manca Špik je doživela neprijetno izkušnjo. Po objavi fotografije, na kateri se je fotografirala z darilom, ki ga je prejela za hčerko Lano, se je nanjo usul plaz kritik.

Jezne gospodinje

»Kakšno lepo presenečenje ... Na pošti me je že nekaj dni čakal velik paket od neznanega pošiljatelja. Nič mi ni bilo jasno. Notri pa se je skrival tale prekrasni gugalnik za našo Lanči,« je zapisala Manca, temu pa so sledili komentarji, ki so pevko razjezili in tudi prizadeli.

»Lepa gesta. Upam, da tudi kakšni družini pošljejo kaj takšnega, ker si sami ne morejo privoščiti,« se je glasil en odziv, neka druga mamica pa je zapisala: »Škoda, ker nisem znana in ne dobim brezplačnih slikanj, previjalnih miz, raznih šotorčkov ... Mi si moramo pač vse sami plačati, ker Slovenija ne ve za nas.« »To pa bo, ja ... Zastonj dobijo samo taki, ki imajo itak polno rit vsega. Bi bila veliko boljša reklama, če bi raje podarili kakšni revni družini,« pa je zapisala tretja nezadovoljnica.

Pribita na križ

Negativni komentarji so Manco očitno zelo prizadeli, zato je nevoščljivkam odgovorila: »Tako kot ve vstajam zgodaj vsak dan, se borim za svojo družino in za Lano, odplačujem kredite in se trudim. Pa saj ne govorimo o Hollywoodu in milijonih ... Niti ne o gromozansko dragih zadevah. A zdaj me boste pa na križ pribile zato, ker sprejmem z veseljem iz srca dano darilo za malo Lano, ki je čisto normalen in skromen otrok, za katerega bi storila vse? Tako kot vsaka dobra mama. Lepo vas prosim, no. Če vas moje objave tako motijo, zakaj me sploh spremljate? V zadnjih letih sem na svoje stroške šla in nastopala na vsaj 100 dobrodelnih dogodkih, organizirala sem povsem sama tri dobrodelne koncerte za otroke iz ogroženih družin, kjer smo zbrali preko 10.000 evrov za oblačila in igrače. Pa se o tem nikoli nisem hvalila. Ker se raje zahvalim, ko se lahko,« je zapisala Manca in dodala, da naj se tisti, ki jih njene objave motijo odjavijo z njene strani, saj so jo s tem res zelo prizadele. »Vsem, ki pa te gonje ne podpirajo in me branijo, pa hvala iz srca.«