Namesto žuriranja čakanje na urgenci

Radijski voditelj in eden bolj priljubljenih mlajših slovenskih glasbenikov Tim Kores - Kori zase med drugim rad reče, da je pravi Štajerec. To, kot dodaja, pomeni tudi, da ceni dobro, žlahtno vinsko kapljico.

»Doma sicer nimamo vinograda in trte in tudi ne pridelujemo svojega vina, vseeno pa seveda rad poskusim in spijem kakšen kozarec tako imenovanega ta pravega vina,« pravi. »Martinovo je zame tisti dan, ki ga čakam od 11. novembra prejšnjega leta. Po navadi se gremo s prijatelji malo poveselit. To je v bistvu edini dan, ko začnemo že dopoldne in končamo dopoldne, naslednjega dne seveda. Je pa to edino načrtno pitje v letu in v tem ne vidim nič spornega. Vsemu navkljub namreč ostajamo v mejah normale, nismo moteči in tudi za volan takrat ne sede nihče od nas,« pravi.

Se pa zgodi, da se praznovanje vinskega praznika tudi izjalovi. In letos se je izjalovilo ne le temeljito, ampak tudi boleče in tako rekoč še pred veseljačenjem.

Še preden so namreč fantje dobro udarili pravo veselico, si je Kori izpahnil ramo. Povrhu tako temeljito, da je pristal na urgenci. Namesto nazdravljanja z rujno kapljico so ga v bolnišnici povijali v povoje in mu stabilizirali roko.

»Uh, letos se je končalo klavrno! Martinovo proti Koriju 1:0, premagan sem bil na vsej črti. Bolelo je, povrhu sem izpustil še tradicionalno druženje s prijatelji, in tega mi je najbolj žal. Ampak tako se je pač zgodilo, še dobro, da je nisem odnesel slabše. Kar se moje družbe in mene tiče, pa bi ne glede na martinovo ali na nezgodo rekel, da za druženje ne potrebujemo praznika, ampak le konec tedna! Lepo in dobro se namreč lahko imamo tudi takrat,« še doda.