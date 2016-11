Nakupovalna mrzlica

Težko pričakovana kolekcija prestižne modne hiše Kenzo za cenovno dostopno znamko oblačil je v H&M trgovino v ljubljanskem Cityparku privabila vrsto znanih obrazov. Ti so imeli priložnost kupovati zaželene modne kose pred drugimi kupci. Naloga jim je šla odlično od rok: potem ko so se v ekstravagantnih pisanih oblačilih pred gosti sprehodili slovenski ambasadorji ekskluzivne kolekcije, tetovatorka Simona Borštnar, pevka in harfistka Raiven ter baletnik Lukas Zuschlag, so se z veseljem podali med obešalnike in police. Zanimive kose so si prvi ogledovali manekenka Prisha Justinek, modna oblikovalka Maja Ferme, voditelj Peter Poles in še nekateri drugi. Manjkala ni niti Ursula Gawish, žena Damijana Jankovića, sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je trgovino zapustila obložena z vrečkami novih oblačil.