Največje evrovizijske zvezde: Slovenijo zastopal  Tomaž Mihelič

Že drugo leto zapovrstjo smo imeli tudi Slovenci svojega predstavnika na enem največjih evrovizijskih festivalov, ki ga organizira luksemburško društvo ljubiteljev tega najodmevnejšega evropskega spektakla. Lani smo s Sestrami nastopili v šov programu, tokrat pa so me povabili v strokovno komisijo, ki je med amaterskimi pevci in pevkami izbrala devetega zmagovalca ali bolje rečeno zmagovalko Eurovision Gala Night Luxembourg. Vrhunec večera je bil zabavni program, ki so ga oplemenitile največje evrovizijske zvezde, med njimi zmagovalki Dana International in Conchita Wurst ter ukrajinski umetnik, ki se predstavlja kot Verka Serdučka. Ta je s spremljevalno ekipo dvignil na noge obiskovalce in jih spravil celo na oder ter poskrbel za nepozabno noč. Kot predstavnik Slovenije sem največ točk podelil Italijanki, ki je vrhunsko odpela pesem letošnje srbske predstavnice Sanje Vučić in se uvrstila na drugo mesto.

