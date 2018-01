Najstniški talent snema koncerte

Na slovenski glasbeni sceni je Peter Vode opozoril nase kot najstnik daljših las s kitaro, ko je nastopil v oddaji Slovenija ima talent. A od takrat je minilo že sedem let in po odmevnem nastopu je čez čas o njem, kot o marsikaterem drugem udeležencu, tako rekoč vse potihnilo. A Peter ni končal svoje glasbene poti, ampak jo, prav nasprotno, nadaljuje. Podal se je čez lužo, kjer zadnja leta živi in študira.



Na glasbenem konservatoriju New England v Bostonu, ki je bil ustanovljen leta 1867, vsako leto pa je tja sprejetih približno 900 študentov, študira jazz petje in glasbo in končuje tretji semester oziroma po domače prvo polovico drugega študijskega leta. »Trenutno smo v ocenjevalnem obdobju in imam popolnoma zatrpan urnik. Še za spanec komaj najdem čas. Ampak ni izbire, tako je in treba je stisniti in potrpeti,« nam je povedal.



Poleg študija namreč tudi nastopa. »Na šoli in nekaterih dogodkih v Bostonu nastopam z gospel skupino NEC, med drugim smo bili tudi na sloviti univerzi Harvard v sklopu sprejema pomembne politične osebnosti,« pravi. Za oddih poskrbi v bližnjem parku, kjer rad dokonča naloge in ujame nekaj sončnih žarkov med vajami. Študij na konservatoriju bo sicer, če bo sprotno in uspešno izpolnjeval obveznosti, trajal še poltretje leto. Odločitev za študij v tujini sicer ne preseneča, saj je Peter že v času Talentov kazal željo in namero, da poskusi glasbeno pot tudi širše, onkraj domačih meja. Že takrat je namreč prepeval tudi angleško.



Študij si plačuje s službo. Zaposlen je na avdio-vizualnem oddelku, kjer snema in ureja koncerte, ki se odvijajo v sedmih različnih dvoranah konservatorija. V Slovenijo zaradi obveznosti, oddaljenosti in pomanjkanja časa prihaja poredko, stike pa vzdržuje prek spleta. Domov prihaja na obisk prav te dni. »Ob tej priložnosti bom nastopil za slovensko občinstvo. S skupino Pop Delux bomo zapeli na ljubljanskem Kongresnem trgu. Skupaj smo že prej veliko preigrali in zberemo se vedno, ko je priložnost za nastop. Za tega smo vadili kar prek skypa. Komaj že čakam, da spet stopim pred domače občinstvo in da kljub zimskemu mrazu zažuramo skupaj,« še pravi.