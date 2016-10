Najstniška hči Anje Rupel: pol mamina, pol očetova

Anja Rupel je letos srečala abrahama, toda priznati moramo, da še nikoli ni bila videti bolje. Njen prešerni nasmešek in sijoče oči dokazujejo, da je izjemno uspešna tako na glasbenem področju kot tudi v zasebnem življenju, je pa tudi ponosna mama, ki se v javnosti rada pokaže s svojo skoraj 14-letno hčerko Luno. Mlada dama je v zadnjih nekaj letih zrasla s svetlobno hitrostjo, in če ne bi vedeli, da sta jo Anja in njen najdražji, glasbenik Aleš Klinar, povila leta 2002, bi z lahkoto dejali, da je Luna že polnoletna. Ob pogledu na Anjino edinko lahko rečemo le, da je podobna tako mami kot očetu. Mamine so ustnice in brada, na 14-letnici pa takoj opazimo tudi igrive Klinarjeve oči in čelo.

