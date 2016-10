Najraje kampira po robinzonsko

Rada imam našo deželo. Če le utegnem, skočim na slovensko obalo, pa tudi drugi kraji po Sloveniji ponujajo ogromno dih jemajočih kotičkov,« o navezanosti na domače kraje pove glasbenica in televizijka Maja Oderlap. »Od tujih destinacij mi je v spominu najbolj ostala Džerba. Tam se vse odvija zelo počasi. Zapomnila sem si, da sem kot ženska pri večerji dobila manjši kozarec za vino, natakar pa, ko sem ga poklicala k mizi, sploh ni reagiral,« se dopusta v severni Afriki spominja Maja.



Zadnja leta je njen poletni urnik zapolnjen z nastopi. »Zato si privoščim le kratke oddihe, in to kar pri naših južnih sosedih. Velikokrat se namreč zgodi, da je treba s počitnic na hitro skočiti domov, in Hrvaška je še najbolj priročna počitniška destinacija.«

