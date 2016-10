Tekmovalci so še pred izborom dvobojevalcev obdelali nekaj perečih tem. Pri tem sta se sprla Anna in Senad. Anna je potarnala, da ima dovolj Senada ter njegovih provokacij in šal na račun žensk.

Najprej jim očita, da so umazane, nato jih poljublja

Meni, da se obnaša zelo nespoštljivo in jim očita, da ne skrbijo za lastno higieno, po drugi strani pa jih neprestano objema in poljublja. Senad se s tem seveda ni strinjal in je poudaril, da ga zgolj moti, če v kuhinji ni poskrbljeno za osnovno higieno. Anna je menda iz hleva šla naravnost za štedilnik, ne da bi se pred tem umila. Tudi izgovorom, da jim primanjkuje higienskih pripomočkov, ne verjame, saj pravi, da imajo dovolj mila in detergenta.

Izbor dvobojevalk pospremil šok

Prvi dvobojevalki sta postali Rada in Anna. A preden so tekmovalci izbrali prva dvobojevalca, je oranžno skupino čakal šok. Kar tri njihove člane je doletela kazen. Vid in Božo zaradi tega sotekmovalcem ne bosta smela pomagati pri tedenski nalogi, s čimer je nasprotna skupina pridobila veliko prednost v boju za zmago. Klavdija, ki kot glava družine dela že tako ne sme opravljati, pa je za kazen ostala brez imunitete in je tako postala ena izmed kandidatk za sobotno areno.