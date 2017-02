Najprej je spoznala taščo, nato moža

Jerca in Tomaž ter njuni hčerkici Gloria in Viktoria. Foto: Mediaspeed

Ob dnevu zaljubljenih se marsikdo rad spominja prvih pogledov, iskric v očeh in trenutkov sreče. Nekateri se prvega srečanja z boljšo polovico spominjajo vse življenje, drugi pa se ob ljubezenskih anekdotah nasmihajo še dolga leta. Voditeljica televizije Planet TV Jerca Zajc Šušteršič nam je zaupala, kako je spoznala svojega dolgoletnega partnerja in moža Tomaža, s katerim ima dve hčerkici, Glorio in Viktorio. Jerca in Tomaž sta se pred leti srečala v zloglasni diskoteki Lipa, a je voditeljica prej kot svojega izbranca spoznala njegovo mamo. Sedanja tašča je namreč Jerco, ne vedoč, da bo nekega dne postala njena snaha, sredi noči iz diskoteke večkrat varno pripeljala domov, zato ni prav nič nenavadnega, da sta še danes izjemno povezani.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«