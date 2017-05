Najlepše darilo za Raiven

Pevka Raiven se je nagradila že nekaj dni pred rojstnim dnevom. Njen prvenec Magenta je namreč doživel čudovit odziv, promocijski koncert pa je bil tudi en sam uspeh. Še preden so se polegli vtisi in vsi komplimenti, so jo domači, prijatelji in oboževalci zasuli z novimi čestitkami, namenjenimi njenemu osebnemu prazniku. Najbolj izvirna sta bila mlada oblikovalca Grega Bulog in Silina Pintar, saj sta ji dobesedno vzela sapo, ko je prejela njuno spektakularno sliko. Na njej sta združila vse svetove čudes, nad katerimi se navdušuje Raiven, prvič pa ji je nekdo pokazal, kakšen je njen avatar. Enaindvajseti rojstni dan ji bo tako ostal v trajnem spominu kot ključni trenutek, ko se je osamosvojila in postala sama svoja gospa.

