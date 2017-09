Najlepše darilo za 30 let Gašperja Vidmarja

Ne le Goran Dragić in Luka Dončić, dvorano je na noge na tekmi proti Latvijcem dvignil tudi neustrašni Gašper Vidmar, ki je v torek poskrbel za nekaj najbolj atraktivnih potez in Slovenijo s soigralci popeljal v polfinale evropskega prvenstva. Fantje po tekmi niso skrivali solz sreče in radosti, Vidmar je celo povedal, da bi z veseljem žrtvoval zob za zmago proti Špancem.



Ta tekma mu bo zagotovo za vedno ostala v spominu, saj jo je Slovenija odigrala na dan, ko se je Gašper rodil. 14. septembra je namreč proslavil okroglo obletnico, sladkih 30 let. Čeprav prave proslave in zabave ni imel, bo to še zagotovo nadoknadil. Dejstvo pa je, da je ta 211 centimetrov visoki fant za svojih 30 let predčasno dobil najlepše darilo – zmago proti Latviji, v četrtek pa še sladko zmago proti Špancem, aktualnim evropskim prvakom.

