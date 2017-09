Najlepša Slovenka leta 2017 je Maja

Na Gospodarskem razstavišču se je predstavilo 15 finalistk v izboru za miss Slovenije 2017. Potem ko so se trikrat sprehodile po odru v različnih izvedbah, od večernih toalet do kopalk, je strokovna komisija izbrala sedem superfinalistk. Te so odgovarjale na vprašanja strokovne komisije.

Na koncu so izbrali tri najboljše, za miss Slovenije pa razglasili Majo Zupan iz Britofa pri Kranju, ki je tako na prestolu nasledila Majo Taradi. Nova miss Slovenije je stara 17 let in obiskuje srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani.



Goreča borka



Pred izborom je povedala: »Življenje poskušam živeti tako, da bom, tudi če se konča čez par minut, umrla srečna. Zato se trudim na stvari gledati pozitivno in iskati dobro v vsem in vsakomur. Vedno in povsod me vodita pogum in neomejena vztrajnost.« Najbolj ponosna je, da je dobrega srca, pravi zase: »Ko nekdo nemočen ali meni ljuba oseba potrebuje pomoč, se v meni prebudi goreča borka, ki se brez pomislekov postavi za pomoči potrebnega in ki tudi poskrbi, da je z njim vse v redu.«



Miss Slovenije bo našo državo zastopala na izboru za miss sveta Kitajskem 18. novembra.

Bralci Slovenskih novic in spletne strani www.slovenskenovice.si ste za najlepšo izbrali Patricijo Finster, ki ji je na odru sklepne prireditve lento predal predstavnik Slovenskih novic.