Najbolj iskrena izpoved Zvezdane Mlakar: Posrkalo naju je življenje

Ko je poklicala lame (12 jih je), so po priboljške in na božanje pritekli še konji, ovce, kozel, koza in osla. Foto: Polona Pirc

Sposobna sem res velike ljubezni in tolerance, čeprav sama vem, da to poleg smeha vsebuje tudi ničkoliko solz. Foto: Peter Irman

Igralka Zvezdana Mlakar sedaj, v zrelIh letIh, končno uživa življenje. Svoj mir najde daleč stran od mestnega vrveža, na družInskem posestvu, kjer obdeluje vrt, crklja kopIco živali, krmari s in med svojimi štirimi fantI In osebnostno raste. Z leti je postala samozavestna, še vedno se uči imeti rada sebe, odpravlja vzorce iz otroštva in gradI zvezo z možem Zoranom. Tudi tega, da je njeno zasebno žIvljenje polno vzponov in padcev, ne skriva več. Ne pred sabo in ne pred drugimi. V dnevni sobi na posestvu nad Želimljami je samo za nas odprla srce in iskreno spregovorIla o sebi.

Ko je Zvezdana Mlakar, igralka s še vedno štajerskim pridihom v glasu, dobila svojo večerno pogovorno oddajo na nacionalni televiziji, so bila mnenja o tej njeni vlogi različna. Bo igrala, bo pristna, bo vrtala v druge, sama pa previdno stala ob strani? A kot v življenje, je tudi v klepete s svojimi gosti vstopila vsa – iskreno in z odprtim srcem, prelomna oddaja pa je bila vsekakor tista s svetovno znano učiteljico terapevtske joge Cheri Clampett, v kateri se je Zvezdana zlomila. Snemanje so prekinili in nadaljevali, ko se je umirila, pa to pokazali tudi gledalcem. »Od takrat prihajajo ljudje pripravljeni, da se odprejo in govorijo o sebi iskreno,« je hvaležna za dogodek Zvezdana.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.