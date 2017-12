Najbolj brano: Posnetek znane slovenske novinarke, o katerem govori vsa Slovenija

Najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze je po končanju kariere prava zvezdnica družabnih dogodkov, pojavila se je tudi v prestolnici na tednu mode. Urejena od glave do peta in nasmejana od ušesa do ušesa je sprožila ugibanja, ali morda ne pričakuje naraščaja.

1. VIDEO: Posnetek znane slovenske novinarke, o katerem govori vsa Slovenija

2. Odziv s Fakultete za šport: The Biggest Loser – tako se ne dela!

3. FOTO: Nastop, po katerem so prepričani, da je Pop TV vse zrežiral

4. Sin Zvezdane Mlakar ljubi poptevejevo novinarko

5. FOTO: Noseča Tina Maze? Pokazala se je na modnem dogodku