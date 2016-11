Najbolj bo trpela Iryna

Še malo, in znano bo, kdo se bo ponašal z novim nazivom direktorja Nogometne zveze Slovenije. V boju so trije, med njimi pa je največ pozornosti pritegnil najmlajši, Matjaž Nemec. Leto 2016 je zanj zelo uspešno, saj se je že zavihtel na položaj podpredsednika državnega zbora, zdaj pa se mu nasmiha še ena funkcija. Poslanec bi jo opravljal brezplačno, kot prvi doslej, kar je pohvalno in obetavno hkrati. Je tudi edini kandidat z nogometnim predznanjem, saj je bil v rani mladosti na poti do profesionalnega žogobrca, a ga je huda poškodba ustavila in njegove sanje so se razblinile. Zdaj ima priložnost, da se z eno največjih ljubez-ni v svojem življenju tudi poklicno poveže, pri čemer ga podpira žena Iryna Osypenko Nemec. Žal pa bo ob morebitni izvolitvi prav ona tista, ki bo najbolj trpela zaradi moževe odsotnosti. Že brez njegove predsedniške funkcije je pogosto sama, ker je Matjaž od jutra do večera okupiran z delom v parlamentu in poslanski skupini ter drugih odborih, vendar se lepotica medtem posveča svojim projektom. Zato pa so vikendi namenjeni skupnemu preživljanju prostega časa, ki ga bo ob zmagoslavju še manj. A nič za to, saj mu je prav Iryna dala zeleno luč na poti do uresničitve dolgoletnih sanj.

