Nadiyina odločitev: ostala je pri Angležih

Čeprav je že pred novim letom skupaj s soplesalcem, britanskim igralcem Davoodom Ghadamijem, izpadla iz oddaje Stricly Come Dancing, pa Nadiye še nekaj časa ne bo nazaj v Slovenijo.

Kot profesionalno plesalko so jo namreč povabili, naj se pridruži turneji Strictly Come Dancing v živo. Ta vikend bodo na primer gostovali v Birminghamu, kjer bo ekipa nastopila petkrat, v 24 dneh bodo nanizali kar 24 šovov na Severnem Irskem, Škotskem in v Angliji, 11. februarja pa bodo turnejo zaključili z vikendom v Areni O2. Njen zaročenec, nogometaš NK Gorica, Matija Škarabot bo moral tako še malo potrpeti in biti še nekaj časa redni potnik na letalu do Londona. Naredil je že načrt, kako bo še dva meseca, kljub treningom in tekmam, potoval med Londonom in Gorico. Nadiyine prijateljice pravijo, da je fenomenalen in da je le redkokateri moški v tako oporo.

