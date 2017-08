Nad tekmovalci bo bdela Nataša Gorenc

Na male zaslone kmalu prihaja najtežja preizkušnja te jeseni, ki bo zahtevala pogum, odrekanje in željo po koreniti spremembi življenja. Tekmovalci v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija se bodo spopadli z odvečnimi kilogrami, pri tem pa jim bodo pomagali, zdravniki, nutricionisti in tudi vrhunski trenerji. Izvedeli smo, da bo nad tekmovalci bdela osebna trenerka in mamica treh otrok Nataša Gorenc, ki je pred časom telovadila tudi z Borutom Pahorjem. »Treningi so moja velika ljubezen, zato se vedno potrudim, da so prilagojeni posamezniku, njegovim željam in potrebam. Vedno preizkušam nove metode treniranja, se udeležujem seminarjev doma in v tujini ter prebiram strokovno literaturo, saj menim, da se vsak dan kaj novega naučiš. Delo z ljudmi me osrečuje in bogati,« o sebi pravi Nataša.

