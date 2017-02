Načrtuje poroko in družino

Potem ko je bil več let samski, je pred štirimi leti v njegovo življenje vstopila nova ljubezen, za katero Giannijevi prijatelji pravijo, da je tista prava. Pri njiju sicer ni šla skozi želodec, kot pravi znan pregovor, ampak sta ju s Patricijo Simonič povezali umetnost in kultura. Kmalu sta tudi zaživela skupaj, a za zdaj samo delno, saj Gianni stanuje v veliki hiši v Trnovem pri Gorici, Patricija pa je čez teden službeno še vezana na Maribor. In kako sta se našla?



»Ugotovila sva, da naju druži veliko stvari. Podoben pogled na življenje, vrednote, ki so za današnji svet nujno potrebne. Za zvezo ne potrebujeva drugega kot ljubezen, zaupanje in razumevanje, pa gre tudi na daljavo,« pravi Gianni. Par načrtuje skupen dom na veliki stari kraški domačiji, kjer je tudi sedež Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Po ustalitvi načrtujeta poroko in družino. »Izhajava iz tradicionalnih družin in nama to veliko pomeni. Sva tudi malce romantika, ki zagovarjata stare običaje. A če se poročiš samo zaradi tega, nima smisla, je prazna. Poroka veliko več, je zakon, ki ga je treba spoštovati, in čar. Za ta korak se že dovolj poznava, sva dovolj zrela in odgovorna človeka. Imava marsikaj skupnega, a na srečo so med nama tudi razlike. Te naju bogatijo, vsak prinese nekaj svojega, kar morava spoštovati, saj je vsak človek unikat. Dopustiti je treba, da vsak razmišlja po svoje. Velika napaka je, če želiš drugega spremeniti. Prilagajava se, in to je za življenje v dvoje zelo pomembno. Poskušava od drugega vzeti najboljše in to razvijati. Nihče ni brez napak, zato moraš poslušati in razumeti,« pravita o enem od ključev za uspešno partnerstvo.



Kljub načrtom pa poroka še ne bo tako kmalu, saj se želita na ta pomemben in odgovoren korak dobro pripraviti. Trenutno še veliko delata, načrtov ni malo. Gianni se vrača v glasbo, ustvarja pesmi, pripravlja koncerte. »Glasbo in slog, ki ju ustvarjam zdaj, resnično nosim v sebi. Nekateri so bili sicer veseli moje odsotnosti, menda so o tem celo napisali pesem! A se nanje ne oziram, ampak grem svojo pot in uresničujem svoje načrte. Vodim tudi nedeljsko oddajo Na kavi z Giannijem na TV 3 in seveda Mednarodno mirovniško fundacijo Beli golob. Patricija pa slika, letos sodeluje na mednarodni slikarski koloniji Umetniki za karitas, piše knjigo s področja marketinga umetnosti. Pripravlja se na doktorat, sicer je magistrica ekonomije, aktivna pa je tudi v Belem golobu. Prav njeno delo je kipec Deček miru, eden od simbolov fundacije,« še pravi Gianni. In kaj pravi o družini? »Prej se zanjo nisem odločil, ker preprosto ni bil pravi čas. Je že moralo biti tako, nekdo nas očitno vodi in ta že ve, kaj dela,« meni.