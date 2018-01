Nabira kondicijo za ples

Rebeka Dremelj si bo v prihodnjih tednih, kolikor bo pač trajalo, dodobra razgibala noge. Kot je znano, bo ena od znanih Slovenk, ki se bodo pomerile v šovu Zvezde plešejo. Z udeležbo je sicer presenetila mnoge. Marsikdo se je vprašal, kako ji bo uspelo dan raztegniti na 48 ur, da bo lahko postorila vse, kar je treba. Njen urnik, kot pravi, je že zdaj zapolnjen. A energična pevka na to odgovarja le, da se zmore marsikaj, če se človek po plesno rečeno zna zasukati.

Z družino smo jo ujeli na smučanju, pred začetkom šova so si privoščili krajše počitnice, da se naužijejo letošnje muhaste zime, Rebeka pa da si nabere tudi kondicijo za treninge, ki jo bo potrebovala. Ko smo jo povprašali, kako bo zmogla vse, je poudarjeno odvrnila, da ne drži, da zaradi šova ne bo z družino. Prav nasprotno. »Želim poudariti, da smo se s POP TV brez težav dogovorili določene stvari, ki sem jih postavila kot pogoj za udeležbo, in da so bili zelo razumevajoči in so prišli naproti na pol poti. Ker se bom vsaj na začetku na vaje vsakodnevno vozila v Ljubljano, smo se dogovorili, da bom treninge zaradi majhnih otrok zaključevala najpozneje do 16. ure. Kar se mene in mojega sodelovanja tiče, res želim poudariti, da so organizacija, pogovori in drugo nad pričakovanji ter profesionalni. Že dolgo v takšni meri tega nisem bila deležna,« pravi.

Tudi babice in dedki

Zasebnost in družina ne bosta trpeli oziroma ne bodo prikrajšani nič bolj kot katera koli druga družina, v kateri ima mama t. i. normalno službo. »Vse si bom organizirala tako, da bo videti, kot da hodim vsak dan v redno službo. Ker sem samostojna podjetnica, si sama odrejam čas službe fleksibilno, kar je pri majhnih otrocih nadvse praktično. Pravzaprav bom še največ odsotna ob nedeljah, ko bodo tekmovanja, čez teden pa se mi zdi, da bo lažje.«

Za čas sodelovanja v šovu se je organizirala tudi službeno: »Pri MySpiritu smo uigrana ekipa, ki skrbi za stvari, tako da moja prisotnost zares ni potrebna povsod in ob vsakem času, in stvari tečejo, tudi če me ni. Z marcem moj blog nepremagljiva.si postaja tudi portal, imam urednico, in tudi tam bo za stvari poskrbljeno tako, kot mora biti.«

Posebnih preglavic pa ne bo niti s hčerkama. »Ko bom odsotna, bo Šajana v vrtcu kot že doslej, glede tega ne bo nič drugače. Sija je še doma in med mojo odsotnostjo bo z varuško ali z očetom. Pri roki so seveda tudi babice in dedki, tako da bodo stvari kot podmazane in z veseljem povem, da zares nimam nikakršnih skrbi.« Poleg tega pa multipraktik, kot pravijo Rebeki, računa na to, da se bo za pozneje moč dogovoriti morda tudi, da bodo kakšne vaje po potrebi kdaj bližje Brežicam ali v Brežicah.

